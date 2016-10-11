Путин поручил правительству проанализировать затраты госкомпаний на профессиональный спорт

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что финансирование массового спорта нужно увеличивать за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт. Также глава государства поручил правительству проанализировать затраты госкомпаний на профессиональный спорт.
– Убежден, что финансирование физкультуры и массового спорта нужно увеличивать за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт, – сказал Путин в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслируется в эфире телеканала "Россия 24". – О том, что профессионалы могут и должны зарабатывать сами, мы уже не раз говорили. Я прошу правительство проанализировать эти затраты госкомпаний и сделать соответствующие предложения. Конечно, эта работа должна быть поэтапная и аккуратная, чтобы ничего не разрушать, а, наоборот, созидать, и утвердить этот план до конца текущего года.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
вся верхняя таблица рфпл - на выход. включая частные клупы живущие на деньги от украденных у гос-ва компаний.
19:15
Лохматый
Ну хоть как-то движуху пытаются начать...
18:57
Андрей Троцкийй
ага пчелы против меда
18:16
Джон....Сильвер
На Питерские клубы уходит, скорей всего, как минимум половина всех вложенных госкомпаниями средств.
18:12
Жорик Вартанов
миллер с ввп друзья, так что слова ни о чем, по итогам анализа запретят какому нибудь Воронежу финансировать клуб)
18:06
эстонский армеец
Особенно проверьте "Газпром" - если силы духа хватит на это!)))
18:01