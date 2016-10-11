17:44 | ХРОНИКА

Путин поручил правительству проанализировать затраты госкомпаний на профессиональный спорт

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что финансирование массового спорта нужно увеличивать за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт. Также глава государства поручил правительству проанализировать затраты госкомпаний на профессиональный спорт.

– Убежден, что финансирование физкультуры и массового спорта нужно увеличивать за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт, – сказал Путин в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслируется в эфире телеканала "Россия 24". – О том, что профессионалы могут и должны зарабатывать сами, мы уже не раз говорили. Я прошу правительство проанализировать эти затраты госкомпаний и сделать соответствующие предложения. Конечно, эта работа должна быть поэтапная и аккуратная, чтобы ничего не разрушать, а, наоборот, созидать, и утвердить этот план до конца текущего года.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

вся верхняя таблица рфпл - на выход. включая частные клупы живущие на деньги от украденных у гос-ва компаний.

19:15

Лохматый

Ну хоть как-то движуху пытаются начать...

18:57

Андрей Троцкийй

ага пчелы против меда

18:16

Джон....Сильвер

На Питерские клубы уходит, скорей всего, как минимум половина всех вложенных госкомпаниями средств.

18:12

Жорик Вартанов

миллер с ввп друзья, так что слова ни о чем, по итогам анализа запретят какому нибудь Воронежу финансировать клуб)

18:06

эстонский армеец

Особенно проверьте "Газпром" - если силы духа хватит на это!)))

18:01

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