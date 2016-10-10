18:10 | ХРОНИКА

Путин подведет итоги выступления спортсменов в Рио на форуме "Россия - спортивная держава"

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Президент России Владимир Путин примет участие в VI Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава", сообщает официальный сайт Кремля. Глава государства проведет заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. На нем будут подведены итоги выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Рио, еще одной темой станет обсуждение совершенствования системы физического воспитния россиян. В заседании примут  участие федеральные министры, главы регионов, члены МОК и руководители спортивных федераций России. Впоследствии Путин проведет встречу с представителями международных спортивных организаций – участниками Международного спортивного форума.

Дополнительная информация

http://kremlin.ru/press/announcements/53064

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