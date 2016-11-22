16:18 | ХРОНИКА

Путин подписал закон о правовом регулировании профессионального спорта

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Президент России Владимир Путин подписал закон о профессиональном регулировании профессионального спорта. В законе закрепляются такие термины, как "организатор спортивного соревнования", "профессиональная спортивная лига", "профессиональные спортивные соревнования", "профессиональный спортивный клуб", "спортивная санкция", дается новое определение терминам "профессиональный спорт" и "спортивная дисквалификация". 

В уставах спортивных федераций должны быть прописаны условия и порядок трансферов спортсменов, запрещается использовать бюджетные субсидии на оплату услуг агентов. Закрепляется право на терапевтические разрешения на использование запрещенных препаратов - нарушением антидопинговых правил не является ситуация, в которой на момент совершения действий по употреблению допинга имелось терапевтическое разрешение. 

Дополнительная информация

http://pravo.gov.ru/index.html

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