20:22 | ХРОНИКА

Путин подписал указ о назначении Мутко на должность вице-премьера

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Виталий МУТКО.Мутко ушел на повышение

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко заместителем председателя правительства РФ. Сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Мутко на пост вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Президент поддержал это предложение. Министром спорта РФ вместо Мутко станет Павел Колобков.

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации постановляю назначить Мутко Виталия Леонтьевича заместителем председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", – приводит пресс-служба Кремля текст указа.

Дополнительная информация

http://kremlin.ru/events/president/news/53125

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Материалы сюжета: Виталий Мутко - вице-премьер


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КОММЕНТАРИИ (1)
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Alex Surovov

НАМ СЕЙЧАС, ПОКА НЕ ПОЗДНО, НЕОБХОДИМО НАИГРЫВАТЬ НОВУЮ ОБОРОНУ С НОВЫМ ВРАТАРЕМ КАК МИНИМУМ НА 2 ЦИКЛА ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ И МИРА (8 ЛЕТ). ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС!!! ЕСЛИ ЧЕРЧЕСОВ ЭТОГО НЕ ВИДИТ, ТО ТГНАТЬ ЕГО В ШЕЮ ДО КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ!!!

20:57

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