Путин подписал указ о назначении Мутко на должность вице-премьера

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко заместителем председателя правительства РФ. Сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Мутко на пост вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Президент поддержал это предложение. Министром спорта РФ вместо Мутко станет Павел Колобков.

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации постановляю назначить Мутко Виталия Леонтьевича заместителем председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", – приводит пресс-служба Кремля текст указа.