Путин подписал указ о назначении Колобкова на должность министра спорта

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Павла Колобкова министром спорта РФ, сообщает пресс-служба Кремля. Виталий Мутко, занимавший этот пост ранее, был назначен вице-премьером по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Колобков до этого был заместителем министра спорта.

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Колобкова Павла Анатольевича Министром спорта Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - приводит пресс-служба Кремля текст указа.