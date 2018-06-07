Путин подчеркнул: отправить Мутко на пенсию - невозможно

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" отметил, что было недопустимо увольнять из правительства экс-министра спорта РФ Виталия Мутко в условиях внешнего давления на него. Напомним, что при формировании нового кабинета министров Мутко занял пост вице-премьера по строительству.

– Мы знаем, какая атака на него предпринималась, – подчеркнул Путин. – В связи с допинговым скандалом, например. В этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. И потенциал у него хороший. Пусть работает.

Владимир Путин объяснил назначение Виталия Мутко вице-премьером по строительству