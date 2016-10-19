17:03 | ХРОНИКА

Путин одобрил кандидатуру Мутко на пост вице-премьера, курирующего спорт

Виталий МУТКО (справа) и Павел КОЛОБКОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Виталий МУТКО (справа) и Павел КОЛОБКОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил Президенту РФ Владимиру Путину кандидатуру Виталия Мутко на пост вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики, информирует РИА "Новости". Путин одобрил кандидатуру Мутко.

Глава правительства представил Президенту обоснование необходимости создания должности вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики. Он также представил кандидатом на этот пост министра спорта Виталия Мутко.

Медведев также предложил назначить заместителя министра спорта Павла Колобкова на должность главы министерства. Путин согласился с предложениями Медведева.

Премьер поручил аппарату правительства подготовить соответствующие документы для внесения в администрацию Президента и их дальнейшего подписания главой государства.

Дополнительная информация

https://ria.ru/sport/20161019/1479567989.html

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