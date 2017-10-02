Призер Олимпиады-2012 Робсон: "Я была на концерте в Лас-Вегасе. Было очень страшно"

Британская теннисистка Лора Робсон, которая завоевала серебряную медаль Олимпиады-2012 в миксте, сообщила, что находилась на фестивале в Лас-Вегасе. В воскресенье вечером по местному времени 64-летний Стивен Пэддок расстрелял толпу с балкона своего гостиничного номера во время музыкального фестиваля. На данный момент известно о 58 погибших и более 500 пострадавших.

"Я в порядке. Я была там. Сначала словно взрывались фейерверки, но потом все начали бежать. Было очень страшно. Мой друг, который был в толпе, помогал раненым. Мы все в шоке", - написала спортсменка в Твиттере.