Приморский центр подготовки олимпийского резерва "Богатырь" получит новое оборудование

Специализированный центр подготовки олимпийского резерва "Богатырь" (г. Арсеньев, Приморский край) получит субсидию на закупку современного оборудования.

Субсидия будет выделена в рамках реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Размер субсидии составит свыше 16 миллионов рублей. На полученные средства будут закуплены спортивные снаряды и тренажеры.

В рамках реализации предыдущей ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы" в Приморском крае ведется модернизация стадиона детско-юношеской спортивной школы в городе Большой Камень. Реконструкция объекта завершится в этом году. Из федерального бюджета на эти цели выделено 30 миллионов рублей.

Кроме того, в июне в Партизанске состоялось открытие нового стадиона, расположенного на территории детско-юношеской спортивной школы №6. Стадион был создан по подпрограмме "Развитие футбола в РФ на 2008-2015 годы". На базе объекта расположено футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки с раздевалками и душевыми.