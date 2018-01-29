Приложение для бега позволило обнаружить военные базы

С помощью приложения Strava на карте были обнаружены военные базы нескольких стран, сообщает The Verge. Это случилось из-за того, что солдаты пользовались фитнес-трекерами на своих мобильных устройствах.
В прошлом году приложение опубликовало информацию со спутников о передвижении пользователей, но в интернете обратили внимание на активность в зонах боевых действий.
Пользователи заметили цикличные передвижения по маршруту на местностях, которые удалены от населенных пунктов. Отмечается, что базы США на карте наиболее заметны.
Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq– Nathan Ruser (@Nrg8000) 27 января 2018 г.
Roov
Штирлиц никогда не был так близок к провалу..
10:35