Приложение для бега позволило обнаружить военные базы

С помощью приложения Strava на карте были обнаружены военные базы нескольких стран, сообщает The Verge. Это случилось из-за того, что солдаты пользовались фитнес-трекерами на своих мобильных устройствах.

В прошлом году приложение опубликовало информацию со спутников о передвижении пользователей, но в интернете обратили внимание на активность в зонах боевых действий.

Пользователи заметили цикличные передвижения по маршруту на местностях, которые удалены от населенных пунктов. Отмечается, что базы США на карте наиболее заметны.