Причина смерти тренера сборной России по следж-хоккею остается неизвестной

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сообщил, что причина смерти главного тренера сборной России по следж-хоккею Сергея Самойлова в Корее остается неизвестной. Специалист скончался 20 апреля на 65-м году жизни во время визита в Каннын, куда он прибыл для просмотра матчей чемпионата мира.

- Его сын отправится на опознание, идут рутинные работы в связи с этим делом. Сомнений в том, что это он, мало, - приводит ТАСС слова Лукина. - Вечером его тело нашли в номере, причина смерти уточняется.

Специалист возглавлял сборную России по следж-хоккею с 2009 года. Под его руководством команда дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира - в 2013 и 2015 годах. На Паралимпийских играх в Сочи сборная России завоевала серебряные медали.