При строительстве стадиона в Волгограде нашли останки бойцов и сотни снарядов

Во время строительства стадиона в Волгограде, который поставили на месте прежней арены, рабочие нашли 386 боевых снарядов и бомб. Об этом сообщил Сергей Камин, директор строительства объекта.

– Помимо снарядов еще обнаружили останки двух бойцов, – сказал Камин. – Вот тут, у бассейна, располагался блиндаж Василия Чуйкова, командующего 62-й армией. Останки и снаряды передали клубу "Патриот". Это было на берегу Волги, в ДОТе. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Сегодня, 9 мая, на "Волгоград Арене" пройдет финал Кубка России. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тосно" – "Авангард".