Президент призвал проработать меры поддержки завершивших карьеру спортсменов

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта предложил ввести дополнительные меры поддержки спортсменов после завершения их карьеры, чтобы они могли найти применение своим талантам и опыту.

– Говоря о спортивном резерве, будет неправильно обойти тему завершения спортивной карьеры, – приводит РИА "Новости" слова главы государства. – Во-первых, требуются дополнительные меры, что позволит тем, кто достойно представлял страну на спортивной арене, (получить) новые профессиональные возможности, найти применение своим талантам, своему опыту.

Кроме того, по словам Президента, необходимо проработать тему с поддержкой призеров Олимпиад, достигших пенсионного возраста. Путин отметил, что сейчас это делает Фонд поддержки олимпийцев, инициатором которого был сам глава государства. Однако президент подчеркнул, что фонд создавался для помощи действующим спортсменам и должен сосредоточиться именно на этой работе.