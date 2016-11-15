Пресс-служба: рабочий стадиона в Санкт-Петербурге скончался по дороге в больницу

Пресс-секретарь генподрядчика стадиона в Санкт-Петербурге "Метрострой" Екатерина Гигиняк сообщила, что рабочему стадиона на Крестовском острове стало плохо не на строительной площадке, а в общежитии. Ранее сообщалось, что на стройке арены обнаружен труп рабочего, которым оказался 47-летний выходец из Северной Кореи.

"Рабочему стало плохо не на стадионе, а в общежитии, где он проживал. Он скончался, не доехав до больницы. Причина смерти устанавливается. Вероятнее всего – сердце", – цитирует "Р-Спорт" Гигиняк.

На стройке стадиона в Санкт-Петербурге обнаружен труп рабочего из КНДР