Правительство РФ утвердило план по борьбе с коррупцией в спорте

Правительство РФ утвердило перечень мер по подготовке страны к выполнению обязательств государства-участника Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями, сообщает официальный сайт кабмина. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Отметим, что данный документ подразумевает противодействие коррупции в спорте за счет совершенствования госрегулирования деятельности спортивных и букмекерских организаций. Конвенция была принята Советом Европы в 2014 году.

В сообщении на сайте правительства отмечается, что утвержденным планом "предусматривается подготовка проектов нормативных актов для приведения законодательства Российской Федерации в соответствие с рядом положений Конвенции".

Согласно документу, в частности, предусматриваются дополнение Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" нормой, определяющей действия по манипулированию спортивными соревнованиями; введение в законодательные акты понятий "необычные ставки на спортивные соревнования", "подозрительные ставки на спортивные соревнования", "инсайдерская информация в сфере физической культуры и спорта"; вменение в обязанности организаторов спортивных соревнований принятия мер по предотвращению конфликта интересов и предупреждению распространения инсайдерской информации; установление запрета на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на официальные детско-юношеские спортивные соревнования.

Отмечается, координацией реализации плана будет заниматься Министерство спорта РФ.