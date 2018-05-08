07:15 | ХРОНИКА

Пожар в красноярском дворце спорта ликвидирован


Пожар на кровле Дворца спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Спастели спарвились с возгоранием за четыре часа, в 9.29 по местному времни. Огнем было охвачено 250 квадратных метров.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Ранее назывлась вероятная причина возникновения пожара - возгорание силовых кабелей в шахте лифта.

В результате инцидента никто не пострадал. В это время в дворце спорта людей не было.

Дополнительная информация

http://24.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6873407/

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