Пожар в красноярском дворце спорта ликвидирован

Пожар на кровле Дворца спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Спастели спарвились с возгоранием за четыре часа, в 9.29 по местному времни. Огнем было охвачено 250 квадратных метров.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Ранее назывлась вероятная причина возникновения пожара - возгорание силовых кабелей в шахте лифта.

В результате инцидента никто не пострадал. В это время в дворце спорта людей не было.