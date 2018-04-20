Поздравление Фетисову от Газзаева

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, сейчас депутат Госдумы РФ поздравил через "СЭ" Вячеслава Фетисова с 60-летием.

Дорогой Вячеслав Александрович! Поздравляю тебя с юбилеем!



Тебе всего лишь 60, но в это не верится – ты все так же энергичен, молод и деятелен, как двадцать и тридцать лет назад.



Кумир миллионов болельщиков по обе стороны океана, ты сделал так, что советский, российский хоккей и твое имя – это слова-синонимы.



Чтобы перечислить твои титулы, не хватит газетных полос. Чтобы перечислить тех, для кого ты стал примером в достижении цели, отношения к любимому делу – не хватит печатных мощностей.



Ты выиграл все, что можно выиграть в хоккее, а сегодня защищаешь интересы наших граждан так же искренне и самоотверженно, как играл в защите в форме ЦСКА и сборной Советского Союза.



Дорогой Вячеслав Александрович. Для меня честь назвать тебя своим другом.



Желаю тебе здоровья, успехов и новых побед!



Твой Валерий Газзаев.