00:15 20 апреля | ХРОНИКА

Поздравление Фетисову от Газзаева

7 февраля 2008 года. Валерий ГАЗЗАЕВ и футболисты ЦСКА с Вячеславом ФЕТИСОВЫМ на церемонии награждения Орденом дружбы за завоевание Кубка УЕФА-2004/05. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
7 февраля 2008 года. Валерий ГАЗЗАЕВ и футболисты ЦСКА с Вячеславом ФЕТИСОВЫМ на церемонии награждения Орденом дружбы за завоевание Кубка УЕФА-2004/05. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, сейчас депутат Госдумы РФ поздравил через "СЭ" Вячеслава Фетисова с 60-летием.

Дорогой Вячеслав Александрович! Поздравляю тебя с юбилеем!

Тебе всего лишь 60, но в это не верится – ты все так же энергичен, молод и деятелен, как двадцать и тридцать лет назад.

Кумир миллионов болельщиков по обе стороны океана, ты сделал так, что советский, российский хоккей и твое имя – это слова-синонимы.

Чтобы перечислить твои титулы, не хватит газетных полос. Чтобы перечислить тех, для кого ты стал примером в достижении цели, отношения к любимому делу – не хватит печатных мощностей.

Ты выиграл все, что можно выиграть в хоккее, а сегодня защищаешь интересы наших граждан так же искренне и самоотверженно, как играл в защите в форме ЦСКА и сборной Советского Союза.

Дорогой Вячеслав Александрович. Для меня честь назвать тебя своим другом.

Желаю тебе здоровья, успехов и новых побед!

Твой Валерий Газзаев.

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