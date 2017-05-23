Появилось видео с "Манчестер Арены", где были слышны хлопки, похожие на взрывы. ХРОНИКА. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
01:59 | ХРОНИКА

Появилось видео с "Манчестер Арены", где были слышны хлопки, похожие на взрывы

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В сети появилось видео с "Манчестер Арены", где во время концерта певицы Арианы Гранде прозвучали хлопки, похожие на взрывы. На записи видно, как люди в панике покидают пределы зала. Полиция пока не называет точную причину произошедшего.

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.

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