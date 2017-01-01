Поводом для нападения на Мирзаева мог стать инцидент с Лобовым

Причиной нападения на российского бойца Расула Мирзаева мог стать тот факт, что он в одном из московских клубов заступился за Артема Лобова – спарринг-партнера ирландца Конора Макгрегора, сообщает life.ru. По словам одного из друзей Мирзаева, в клубе к нему и Лобову подошли несколько уроженцев Дагестана, после чего между ними возник спор из-за возможного боя друга Лобова Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

"В клубе к Мирзаеву и Лобову подошла компания уроженцев Дагестана. Разговорившись, между Лобовым и ними завязался спор из-за возможного боя между ирландцем Конором Макгрегором и дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым. По мнению ребят из Дагестана, Конор просто побоялся выйти на ринг против Хабиба. Лобов, тренировавшийся в одном клубе с Макгрегором, с ними не согласился. Парням это, конечно, не понравилось, и они начали оскорблять Артёма. Тут в разгорающийся конфликт вступил Мирзаев. Слово за слово завязалась драка, но тут быстро подоспела охрана клуба. Я думаю, что теперь они решили закончить начатое и подкараулили Расула у него дома", – сказал друг Мирзаева.

30-летний Мирзаев провел в MMA 18 боев, одержал 17 побед при одном поражении. В 2012 году Мирзаев был приговорен к лишению свободы на два года за причинение смерти по неосторожности. Летом 2011 года у одного из ночных клубов Москвы Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова, который был доставлен в больницу, а через несколько дней умер, не приходя в сознание.