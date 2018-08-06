Пополнять баланс в "Фонбет" теперь можно при помощи Apple Pay

БК "Фонбет" запустила функцию Apple Pay, которая позволит осуществлять депозит моментально с ранее привязанной к телефону карты. Пополнение счета при помощи Apple Pay не только удобно, но и безопасно. Кроме того, при использовании Apple Pay комиссия не взимается.

Пользователи таких устройств компании Apple могут загрузить Apple Pay из Аpp Store, а затем добавить выбранную банковскую карту в свой кошелек. После того, как функция настроена на устройстве, она позволяет пользователю сделать платеж (или депозит), используя определенный номер устройства и уникальный код транзакции. Это означает, что данные карты пользователя не сохраняются на устройстве, оставаясь недоступными продавцу или третьим лицам. Они сохраняются только на защищенных серверах Apple, которые защищены ведущими в отрасли мерами кибер безопасности.