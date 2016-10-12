16:54 | ХРОНИКА

Полузащитник "Габалы", осужденный по делу об убийстве журналиста, вышел на свободу

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Экс-полузащитник "Габалы" и сборной Азербайджана Джавид Гусейнов досрочно освобожден из-под стражи, сообщает azerisport.com. Ранее футболист был осужден на четыре года по обвинению в причастности к убийству журналиста Расима Алиева. Вместо этого Гусейнов провел в местах лишения свободы один год и два месяца.

Напомним, в августе 2015 года Алиев был избит родственниками Гусейнова из-за критики в адрес футболиста. От полученных травм журналист скончался в больнице. Сам игрок был приговорен к лишению свободы из-за сокрытия преступления.

 

Дополнительная информация

http://www.azerisport.com/football/20161012165358557.html

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