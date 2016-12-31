Полиция прокомментировала факт нападения на Мирзаева

В полиции Москвы прокомментировали факт нападения на бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева. Сегодня ночью трое неизвестных расстреляли Мирзаева на улице Восточная из пневматического пистолета из несколько раз ударили его битой.

– 31 декабря в 02:46 на службу 02 поступило сообщение об огнестрельном ранении на улице Восточной. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в 01:43 трое неизвестных из травматического оружия произвели несколько выстрелов в сторону потерпевшего 1986 года рождения, после чего скрылись, – цитирует представителя МВД радио "Говорит Москва".

30-летний спортсмен провел в MMA 18 боев, одержал 17 побед при одном поражении. В 2012 году Мирзаев был приговорен к лишению свободы на два года за причинение смерти по неосторожности. Летом 2011 года у одного из ночных клубов Москвы Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова, который был доставлен в больницу, а через несколько дней умер, не приходя в сознание.