13:13 | ХРОНИКА

Полиция Хабаровска ведет масштабный поиск участника драки, в которой скончался пауэрлифтер Драчев

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Полиция Хабаровского края начала поиск участника драки, в которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 кг Андрей Драчев. Спортсмен скончался из-за травм, полученных в драке рядом с одним из кафе в Хабаровске. 

- Развернуты масштабные поиски подозреваемого, - цитирует РИА "Новости" представителя регионального УМВД. - Известно, что он родился в Амурске, проживал в Хабаровске. Отрабатываются все его контакты, знакомые, родственники. Ориентировки переданы постам ДПС, патрульным экипажам, в гостиницы и хостелы. Все транспортные узлы – аэропорт, вокзалы – взяты под контроль.

"Теперь и лежачего добивают" // "Он защищал кого-то" 
 Видео гибели Андрея Драчева (18+)

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20170820/1124528521.html

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shser1982

в каждом подвале дома теперь клуб по боям без правил....вот оттуда такой беспредел...навыки где и когда то надо оттачивать...

14:06

АлександрД

Ну пауэрлифтер ты, ну какого в драки лезть. сиди себе, не отсвечивай.

13:46

teller

фио подозреваемого - политкорректность не позволяет упомянуть?

13:27