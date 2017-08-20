Полиция Хабаровска ведет масштабный поиск участника драки, в которой скончался пауэрлифтер Драчев

Полиция Хабаровского края начала поиск участника драки, в которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 кг Андрей Драчев. Спортсмен скончался из-за травм, полученных в драке рядом с одним из кафе в Хабаровске.

- Развернуты масштабные поиски подозреваемого, - цитирует РИА "Новости" представителя регионального УМВД. - Известно, что он родился в Амурске, проживал в Хабаровске. Отрабатываются все его контакты, знакомые, родственники. Ориентировки переданы постам ДПС, патрульным экипажам, в гостиницы и хостелы. Все транспортные узлы – аэропорт, вокзалы – взяты под контроль.

"Теперь и лежачего добивают" // "Он защищал кого-то"

Видео гибели Андрея Драчева (18+)