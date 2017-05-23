Похороны Перетурина пройдут на Донском кладбище 25 мая. ХРОНИКА. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
12:47 | ХРОНИКА

Похороны Перетурина пройдут на Донском кладбище 25 мая

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Владимир ПЕРЕТУРИН.Памяти Владимира Перетурина

Спортивный комментатор Владимир Перетурин будет похоронен в четверг на Донском кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на его сына Василия. Перетурин скончался в понедельник, накануне 79-летия.

- Панихида начнется в 12 часов в 29-й больнице. Похороны пройдут на Донском кладбище, - сказал Василий Перетурин.

Владимир Перетурин в качестве футболиста выступал за кировское и ленинградское "Динамо", ленинградский "Автомобилист" и рыбинский "Сатурн", после завершения карьеры стал телекомменатором. С 1980 по 1999 год вел передачу "Футбольное обозрение".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4273355

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