16:59 | ХРОНИКА

Похороны Копа пройдут в среду

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Похороны легендарного экс-игрока сборной Франции Раймона Копа пройдут в среду в 14 часов по местному времени в Анже, сообщает France Bleu. Обладатель "Золотого мяча" 1958 года умер в пятницу в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.

Копа является легендой французского футбола. Свою карьеру он начинал в "Анже", а затем выступал за "Реймс" и "Реал". С клубом из Шампани он четырежды выигрывал чемпионат Франции и доходил до финала Кубка европейских чемпионов (прежнее название Лиги чемпионов. - Прим. "СЭ"). В испанской команде он дважды выиграл чемпионат и трижды Кубок европейских чемпионов.

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