Подписана Концепция подготовки спортивного резерва до 2025 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал Концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года.

- Я подписал Концепцию подготовки спортивного резерва на период до 2025 года, - цитирует "РИА Новости" Медведева. - Итоги Олимпийских игр, чемпионата мира по футболу, которые проходили в России, показали, что действительно у нас есть хороший кадровый резерв, есть кем гордиться.

Это, по его словам, доказала и сборная России, которая на юношеских Олимпийских играх завоевала 59 медалей.

- Уверен, что в марте следующего года наши молодые спортсмены смогут выступить и на зимней Универсиаде в Красноярске, - отметил он.