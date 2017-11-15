Под Ростовом в аварии погибли пять футбольных фанатов

Пассажирская "Газель" с футбольными фанатами попала в крупное ДТП в Ростовской области, сообщает "Дон24". В результате аварии погибли пять человек, в том числе двое детей. В прокуратуре сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Болельщики возвращались в Ростов после товарищеского матча между сборными Аргентины и Нигерии (2:4), который прошел во вторник в Краснодаре.

Отмечается, что "Газель" столкнулась со стоявшим на обочине КамАЗ, после чего пять человек погибли, еще шестеро пострадали. В микроавтобусе на момент столкновения находилось по разным данным от 12 до 13 человек.

Спасателям пришлось применить гидравлический инструмент, чтобы извлечь пассажиров из покореженного салона.Четверо пострадавших были доставлены в больницы Батайска и Самарского. Еще двое пассажиров от госпитализации отказались.