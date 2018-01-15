Посол чемпионата мира по футболу в России, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не исключил, что в будущем может стать министром спорта РФ. Он считает, что может стать неплохим функционером.
Напомним, сейчас министром спорта РФ является Павел Колобков.
- Мне надо идти в министры спорта, – сказал Плющенко. – Почему нет? Я бы стал неплохим функционером. Я не говорю про ближайшее время, но в будущем это возможно. (Павел ГУРЕВИЧ)
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WildCat-2k
Вот уж нафиг!!! Моск то весь у Рудковской! А бабский моск, да еще и продюсерский - это бомба! Зачем нам это?!
13:29
Garry1979
Амбициии всегда у Жени были ОГО-ОГО
13:17
rusfed 2.0
Предприимчивая у него жена
12:58
igorx70
О.Министром самое то ему-воровать круче других будет.
12:29
bvp
Точно, только на сцене его место.
12:28
Thomas_Boy_
Бог либо умер, либо ненавидит Россию.
12:21
maverick007
Еще один захотел заработать безбедную старость особо не напрягаясь? А что, шоу-программы не пошли?
12:10
Shast1983.83
Не дай бог
11:20