11:15 | ХРОНИКА

Плющенко не исключил, что в будущем может стать министром спорта РФ

Евгений ПЛЮЩЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Евгений ПЛЮЩЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Посол чемпионата мира по футболу в России, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не исключил, что в будущем может стать министром спорта РФ. Он считает, что может стать неплохим функционером.

Напомним, сейчас министром спорта РФ является Павел Колобков.

- Мне надо идти в министры спорта, – сказал Плющенко. – Почему нет? Я бы стал неплохим функционером. Я не говорю про ближайшее время, но в будущем это возможно. (Павел ГУРЕВИЧ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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WildCat-2k

Вот уж нафиг!!! Моск то весь у Рудковской! А бабский моск, да еще и продюсерский - это бомба! Зачем нам это?!

13:29

Garry1979

Амбициии всегда у Жени были ОГО-ОГО

13:17

rusfed 2.0

Предприимчивая у него жена

12:58

igorx70

О.Министром самое то ему-воровать круче других будет.

12:29

bvp

Точно, только на сцене его место.

12:28

Thomas_Boy_

Бог либо умер, либо ненавидит Россию.

12:21

maverick007

Еще один захотел заработать безбедную старость особо не напрягаясь? А что, шоу-программы не пошли?

12:10

Shast1983.83

Не дай бог

11:20