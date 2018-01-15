Посол чемпионата мира по футболу в России, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не исключил, что в будущем может стать министром спорта РФ. Он считает, что может стать неплохим функционером.

Напомним, сейчас министром спорта РФ является Павел Колобков.

- Мне надо идти в министры спорта, – сказал Плющенко. – Почему нет? Я бы стал неплохим функционером. Я не говорю про ближайшее время, но в будущем это возможно. (Павел ГУРЕВИЧ)