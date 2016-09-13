07:26 | ХРОНИКА

Петр Девяткин, предположительно, покончил жизнь самоубийством

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Известный в прошлом хоккеист Петр Девяткин, предположительно, покончил жизнь самоубийством, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ГУМВД по Новосибирской области. Мужчина был найден повешенным в Новосибирске сотрудниками полиции. При нем также была обнаружена предсмертная записка. Проверкой по делу занимается Следственный комитет.

За время своей карьеры Девяткин выступал в московском "Динамо", "Нефтехимике", "Салавате Юлаеве", "Спартаке" и "Амуре". Четвертьфиналист олимпийского турнира 1998 года в Нагано в составе сборной Казахстана. В последнее время Девяткин работал детским тренером на Сахалине. У Петра осталась жена с маленьким ребенком.

Дополнительная информация

https://ria.ru/sport/20160913/1476764344.html

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