Известный в прошлом хоккеист Петр Девяткин, предположительно, покончил жизнь самоубийством, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ГУМВД по Новосибирской области. Мужчина был найден повешенным в Новосибирске сотрудниками полиции. При нем также была обнаружена предсмертная записка. Проверкой по делу занимается Следственный комитет.

За время своей карьеры Девяткин выступал в московском "Динамо", "Нефтехимике", "Салавате Юлаеве", "Спартаке" и "Амуре". Четвертьфиналист олимпийского турнира 1998 года в Нагано в составе сборной Казахстана. В последнее время Девяткин работал детским тренером на Сахалине. У Петра осталась жена с маленьким ребенком.