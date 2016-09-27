Песков отказался от комментариев по поводу возможного ухода Мутко с поста министра спорта

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможном уходе Виталия Мутко с поста министра спорта России. Ранее Мутко, переизбранный на пост президента РФС сам выразил мнение, что должность главы футбольного союза должен занимать освобожденный человек.

- Как вы знаете, министры назначаются и освобождаются от должности указами президента и по решению президента, по рекомендации председателя правительства. Каких-либо указов в отношении Мутко в настоящий момент нет, - цитирует "Р-Спорт" Пескова.

Мутко возглавил министерство спорта в 2008 году. В сентябре 2015 года он во второй раз занял пост главы РФС.