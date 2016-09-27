12:30 | ХРОНИКА

Песков отказался от комментариев по поводу возможного ухода Мутко с поста министра спорта

0
0
0

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможном уходе Виталия Мутко с поста министра спорта России. Ранее Мутко, переизбранный на пост президента РФС сам выразил мнение, что должность главы футбольного союза должен занимать освобожденный человек.

- Как вы знаете, министры назначаются и освобождаются от должности указами президента и по решению президента, по рекомендации председателя правительства. Каких-либо указов в отношении Мутко в настоящий момент нет, - цитирует "Р-Спорт" Пескова.

Мутко возглавил министерство спорта в 2008 году. В сентябре 2015 года он во второй раз занял пост главы РФС.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/official/20160927/1100180046.html

0
0
0
Материалы сюжета: Выборы президента РФС-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ