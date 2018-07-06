Пещера в Тайланде: у детской команды заканчивается кислород, спасавший их дайвер погиб

В таиландской пещере Кхао Луанг, где заблокированы 12 игроков детской футбольной команды и их тренер, падает процент кислорода, сообщает Thai PBS со ссылкой на капитан ВМС Таиланда Апхакона Юнгкхонгкео.

Напомним, юные футболисты и их тренер пропали без вести в заповеднике Понг Пха еще 23 июня. Позже их следы нашли рядом с 10-километровой пещеры, однако вызволить группу из западни не смогли из-за затопления пещеры. Операцию по спасению детей проводят военно-морские силы Таиланда.

- Из-за большого количества людей в пещере, которые выполняют работы по откачиванию воды и готовятся вывести заблокированных людей на поверхность, в пещере падает процент кислорода и повышается уровень углекислого газа, - заявил Юнгкхонгкео. - Количество вариантов для вывода детей сужается.

Ранее в ходе спасательной операции погиб аквалангист, который доставлял в пещеру кислород.

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