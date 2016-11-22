20:00 | ХРОНИКА

Перетурина побывала в редакции "СЭ"

Сегодня. Ольга ПЕРЕТУРИНА в редакции "СЭ". Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Сегодня. Ольга ПЕРЕТУРИНА в редакции "СЭ". Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Материал с Владимиром Перетуриным, опубликованный в понедельник на сайте "СЭ", а во вторник появившийся на страницах нашей газеты, вызвал огромный отклик как у читателей, так и у спортивного сообщества.

 
Владимир ПЕРЕТУРИН.Владимир Перетурин: "Еще не умер. Но не встаю"

Мы получили множество сообщений и звонков со словами поддержки в адрес популярного комментатора. Кто-то желал здоровья, кто-то благодарил автора интервью Юрия Голышака, кто-то предлагал помощь семье Перетуриных…

Сегодня в офис "СЭ" приехала Ольга Перетурина. Супруга Владимира Ивановича передала в наш архив фотографии и пообщалась с руководством редакции:

– После выхода интервью нам так много людей позвонили, – рассказала Ольга. – Мы очень благодарны и "Спорт-Экспрессу" за такую добрую статью, и всем, кто не остался равнодушен к судьбе Володи.

Но я хочу, чтобы меня поняли правильно. Кто-то мне сказал, мол, вы не живете, а выживаете. Нет, это не так! Мы именно живем! И воспринимаем нашу жизнь нормально. Поначалу было тяжело, но постепенно пришло смирение и осознание. Это важно. Я не хочу жаловаться на свою жизнь. У людей бывают ситуации намного более тяжелые.

Ольга Перетурина: "Володя уже не поднимется…"

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КОММЕНТАРИИ (5)
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kingarthur

Здоровья Вам Владимир Иванович, и долгих-долгих лет, Вы обязательно встанете и, хочется верить, еще прокомментируете какой-нибудь финал, мы все этого ждем.

22:20

spawn0

Как же общество Динамо в том числе забыло своего знаменитого воспитанника и игрока,пусть и Ленинградское.

22:08

foreverCSKAforever

Здоровья Владимиру Ивановичу и его супруге!!!

22:06

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

женщина, заслуживающая уважения! а властям позорище. хотя это не для кого ни новость.

20:57

edgar84

настоящая семья, здоровья жене и Владимиру Перетурину!

20:42

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