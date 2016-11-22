Перетурина побывала в редакции "СЭ"

Материал с Владимиром Перетуриным, опубликованный в понедельник на сайте "СЭ", а во вторник появившийся на страницах нашей газеты, вызвал огромный отклик как у читателей, так и у спортивного сообщества.

Мы получили множество сообщений и звонков со словами поддержки в адрес популярного комментатора. Кто-то желал здоровья, кто-то благодарил автора интервью Юрия Голышака, кто-то предлагал помощь семье Перетуриных…

Сегодня в офис "СЭ" приехала Ольга Перетурина. Супруга Владимира Ивановича передала в наш архив фотографии и пообщалась с руководством редакции:

– После выхода интервью нам так много людей позвонили, – рассказала Ольга. – Мы очень благодарны и "Спорт-Экспрессу" за такую добрую статью, и всем, кто не остался равнодушен к судьбе Володи.

Но я хочу, чтобы меня поняли правильно. Кто-то мне сказал, мол, вы не живете, а выживаете. Нет, это не так! Мы именно живем! И воспринимаем нашу жизнь нормально. Поначалу было тяжело, но постепенно пришло смирение и осознание. Это важно. Я не хочу жаловаться на свою жизнь. У людей бывают ситуации намного более тяжелые.

Ольга Перетурина: "Володя уже не поднимется…"