Перетурина побывала в редакции "СЭ"

Материал с Владимиром Перетуриным, опубликованный в понедельник на сайте "СЭ", а во вторник появившийся на страницах нашей газеты, вызвал огромный отклик как у читателей, так и у спортивного сообщества.
Мы получили множество сообщений и звонков со словами поддержки в адрес популярного комментатора. Кто-то желал здоровья, кто-то благодарил автора интервью Юрия Голышака, кто-то предлагал помощь семье Перетуриных…
Сегодня в офис "СЭ" приехала Ольга Перетурина. Супруга Владимира Ивановича передала в наш архив фотографии и пообщалась с руководством редакции:
– После выхода интервью нам так много людей позвонили, – рассказала Ольга. – Мы очень благодарны и "Спорт-Экспрессу" за такую добрую статью, и всем, кто не остался равнодушен к судьбе Володи.
Но я хочу, чтобы меня поняли правильно. Кто-то мне сказал, мол, вы не живете, а выживаете. Нет, это не так! Мы именно живем! И воспринимаем нашу жизнь нормально. Поначалу было тяжело, но постепенно пришло смирение и осознание. Это важно. Я не хочу жаловаться на свою жизнь. У людей бывают ситуации намного более тяжелые.
kingarthur
Здоровья Вам Владимир Иванович, и долгих-долгих лет, Вы обязательно встанете и, хочется верить, еще прокомментируете какой-нибудь финал, мы все этого ждем.
22:20
spawn0
Как же общество Динамо в том числе забыло своего знаменитого воспитанника и игрока,пусть и Ленинградское.
22:08
foreverCSKAforever
Здоровья Владимиру Ивановичу и его супруге!!!
22:06
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
женщина, заслуживающая уважения! а властям позорище. хотя это не для кого ни новость.
20:57
edgar84
настоящая семья, здоровья жене и Владимиру Перетурину!
20:42