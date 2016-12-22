Пчело-человек обошел стерлядь-баскетболиста и белку-волейболиста в голосовании за спортивный символ Саратова

Пчело-человек по кличке Волжик стал спортивным символом Саратова, сообщает 4vsar.ru. В голосовании участвовало 9 претендентов, победитель набрал 40,8 процента голосов (1872 из 4614). Второе место заняла стерлядь-баскетболист (27,7 процента), а тройку лидеров замкнула белка-волейболистка (12,6).

Также в голосовании участвовали рысь-хоккеист (7,7), верблюд-лыжник (4,9), медведь-футбольный мяч (1,8), филин-конькобежец (1,7), бобр-теннисист (1,6) и волк-боксер (1,3).

Победителя придумала заместитель директора по общим вопросам СДЮШОР номер 6 Людмила Никитина.

"Волжик – стилизованная фигура пчелы с головой пчелочеловека, надета бейсболка задом наперед, в молодежном стиле, спортивная одежда в колоре герба Саратова, в кроссовках большого размера, одна нога согнута, что символизирует движение вверх. Пчелы – универсальное насекаемое, символ трудолюбия, ловкое, быстрое, воинствующее", - говорится в аннотации к персонажу.