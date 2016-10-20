Павел Колобков: "Я счастлив, что мне предстоит работать с Мутко"

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал, что организация продолжит работать над восстановлением имиджа России в отношениях с международными спортивными организациями. Вчера Виталий Мутко был назначен на пост вице-премьера, а Колобков стал министром спорта.

– Для меня огромная честь и ответственность, и я благодарю за доверие правительство, и главное, спасибо за доверие Виталию Леонтьевичу, – приводит ТАСС слова Колобкова. – То, что было сделано за последние годы, – заметные и совершенно видимые изменения в спорте. У нас утверждены два важнейших документа – стратегия развития физической культуры и государственная федеральная целевая программа. Что делать в ближайшие годы – понятно. Безусловно, нужно восстанавливать имидж России в отношениях с международными спортивными организациями, готовиться к крупнейшим международным соревнованиям. Мы остаемся великой спортивной страной. И моя задача сохранить все, что сделано, и продолжить эту работу под руководством вице-премьера Виталия Мутко. Важно сохранить преемственность власти, нашей работы. Мы будем работать вместе с Мутко – он вице-премьер, который будет курировать спорт. И я очень рад, честно говоря, даже счастлив, что и дальше мне предстоит работать с Виталием Леонтьевичем.