Павел Колобков: "В 2017 году Россия сохранила позиции лидера мирового спорта"

Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил спортсменов, болельщиков и других вовлеченных в спорт с наступающим Новым годом и Рождеством и подвел итоги 2017 года.

"В уходящем году Россия сохранила позиции лидера мирового спорта, о чем свидетельствуют результаты наших спортсменов на чемпионатах мира и Европы, успехи на Всемирных универсиадах и Европейских юношеских олимпийских фестивалях по зимним и летним видам спорта, победа в юбилейных X Всемирных играх.

Российская Федерация остается привлекательной для проведения международных соревнований. В 2017 году у нас с успехом прошли Кубок конфедераций по футболу, чемпионаты мира по самбо, стендовой стрельбе, практической стрельбе из карабина, лыжному ориентированию, керлингу спорта глухих, командный мировой турнир по шахматам, российские этапы Международного ралли-марафона "Шелковый путь", этапа "Формулы-1", кубков мира по сноуборду и санному спорту и другие спортивные мероприятия.

В следующем году мы продолжим работу по популяризации массового спорта. Уже сегодня мы можем утверждать, что число поклонников активного образа жизни в нашей стране с каждым годом увеличивается. Этому способствуют развитие спортивной инфраструктуры при поддержке Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" и проведение массовых соревнований для всех возрастов.

В части антидопинговой деятельности Министерство намерено усилить взаимодействие с ЮНЕСКО, Советом Европы и Всемирным антидопинговым агентством в целях борьбы с допингом в спорте", – говорится в обращении Колобкова.