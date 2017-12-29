Павел Колобков: "Уверен, 2018 год станет успешным для укрепления позиций российского спорта на мировой арене"

Министр спорта России Павел Колобков​ поздравил всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

"От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю работников отрасли, спортсменов и поклонников спорта с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!



В уходящем году Россия сохранила позиции лидера мирового спорта, о чём свидетельствуют результаты наших спортсменов на чемпионатах мира и Европы, успехи на Всемирных универсиадах и Европейских юношеских олимпийских фестивалях по зимним и летним видам спорта, победа в юбилейных X Всемирных играх.



Триумфом российской команды завершились XXIII Сурдлимпийские летние игры в Турции. Россияне завоевали 199 медалей: 85 золотых, 53 серебряные и 61 бронзовую.



Отметим и особые награды года, которые российские атлеты выиграли на Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады в Австрии.



​Российская Федерация остается привлекательной для проведения международных соревнований. В 2017 году у нас с успехом прошли Кубок Конфедераций, чемпионаты мира по самбо, стендовой стрельбе, практической стрельбе из карабина, лыжному ориентированию, кёрлингу спорта глухих, командный мировой турнир по шахматам, российские этапы Международного ралли-марафона "Шелковый путь", чемпионата мира FIA "Формула 1", кубков мира по сноуборду и санному спорту и другие спортивные мероприятия.



Уже в январе 2018 года наша страна примет чемпионаты Европы по конькобежному спорту и фигурному катанию, которые станут квалификационными к XXIII Олимпийским зимним играм в Республике Корея. В России также состоятся чемпионаты мира по хоккею с мячом, пляжному гандболу и прыжкам на батуте, чемпионаты Европы по спортивной борьбе, тхэквондо и бадминтону среди команд.



Ключевым спортивным событием, которое пройдет в России в 2018 году, станет чемпионат мира по футболу. Лучшие 32 национальные сборные команды планеты поспорят за заветный трофей турнира на 12 стадионах в 11 российских городах.



В следующем году мы продолжим работу по популяризации массового спорта. Уже сегодня мы можем утверждать, что число поклонников активного образа жизни в нашей стране с каждым годом увеличивается. Этому способствуют развитие спортивной инфраструктуры при поддержке Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" и проведение массовых соревнований для всех возрастов.



Продолжается работа по совершенствованию комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). В 2018 году вступит в силу новая редакция его государственных требований, которые были разработаны Минспортом России с учетом трехлетнего опыта.



В части антидопинговой деятельности Министерство намерено усилить взаимодействие с ЮНЕСКО, Советом Европы и Всемирным антидопинговым агентством в целях борьбы с допингом в спорте. Уверен, следующий год станет успешным для укрепления позиций отечественного спорта на мировой арене, наши спортсмены приложат все силы, чтобы достойно представить Россию на международных соревнованиях, и подарят много положительных эмоций своим болельщиками.



Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов и реализации всего задуманного! Любите и поддерживайте российский спорт!" - гласит полный текст поздравления.