Павел Колобков: "Россиянам нужно завоевать максимально возможное число квот на Игры-2018"

Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что российским спортсменам нужно постараться завоевать максимальное количество квот на Олимпиаду-2018. Сегодня он встретился с представителями федераций зимних видов спорта.

- Сезон начинается, вот уже прошел чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд, мы подвели итоги подготовки к сезону, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - Подготовка прошла успешно, все к сезону готовы, всем обеспечены, начинаем зимний сезон в полном боевом настроении и во всеоружии. Этот сезон у нас к тому же предолимпийский, отборочный, особенно важный, так как нужно завоевать максимально возможное количество лицензий на Игры-2018.