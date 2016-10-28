19:43 | ХРОНИКА

Павел Колобков: "Россиянам нужно завоевать максимально возможное число квот на Игры-2018"

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Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что российским спортсменам нужно постараться завоевать максимальное количество квот на Олимпиаду-2018. Сегодня он встретился с представителями федераций зимних видов спорта.

- Сезон начинается, вот уже прошел чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд, мы подвели итоги подготовки к сезону, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - Подготовка прошла успешно, все к сезону готовы, всем обеспечены, начинаем зимний сезон в полном боевом настроении и во всеоружии. Этот сезон у нас к тому же предолимпийский, отборочный, особенно важный, так как нужно завоевать максимально возможное количество лицензий на Игры-2018.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/olympic_games/20161028/1111458046.html

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