Павел Колобков: "Россия должна быть в тройке ведущих спортивных стран мира"

Министр спорта РФ Павел Колобков на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта отметил, что Россия должна находиться в тройке сильнейших держав в сфере спорта.



Напомним, Президент России Владимир Путин проводит в Краснодаре заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Основные темы обсуждения – развитие системы подготовки спортивного резерва, а также план борьбы с допингом в российском спорте.

– Наряду с главной задачей – вовлечением людей в систематические занятия физкультурой и спортом – нашей главной целью является место в тройке ведущих стран в мире в области спорта, – цитирует Колобкова ТАСС. – Нашу сборную обеспечивают больше 4000 специалистов, финансовое обеспечение этой работы консолидированное, сейчас оно составляет 132 миллиона рублей. Постоянно совершенствуется нормативная база, развивается отраслевой федеральный закон. Хочется, чтобы этот документ был максимально четким и выполнимым, также работа по концепции носит межведомственный характер и должна быть поддержана на всех уровнях.

Каждая федерация должна четко понимать, где их спорт четко развивается и в соответствии с этим выстраивать работу. Сегодня у Минспорта и Министерства образования и науки нормальный диалог. В статистике Минобрнауки фигурируют лишь те, кто занимается в подведомственных ему организациях. Другой основной спортивной подготовки являются соревнования.

Рабочая группа уже продумывает варианты, возможно обеспечить до 10 тысяч грантов. Работа по усилению кадрового потенциала должна стать приоритетом Минспорта. Нам необходимо введение государственной аттестации тренерских кадров и системы независимой их оценки при участии федераций.