Павел Колобков провел первую протокольную встречу в качестве министра спорта РФ

Министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с министром по физической культуре и спорту Республики Дагестан Магомедом Магомедовым. Встреча стала для Колобкова первым официальным мероприятием в новой должности.

– Целью моего визита, в первую очередь, было поздравить Павла Анатольевича с назначением на новую высокую должность, – приводит пресс-служба Министерства спорта РФ слова Магомедова. – Но затем мы подробно рассмотрели многие аспекты деятельности.

Напомним, что Колобков был назначен на пост министра спорта РФ 19 октября. Экс-глава ведомства Виталий Мутко указом Президента России был переведен на должность вице-премьера.





