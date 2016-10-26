19:08 | ХРОНИКА

Павел Колобков провел первую протокольную встречу в качестве министра спорта РФ

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Министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с министром по физической культуре и спорту Республики Дагестан Магомедом Магомедовым. Встреча стала для Колобкова первым официальным мероприятием в новой должности.

– Целью моего визита, в первую очередь, было поздравить Павла Анатольевича с назначением на новую высокую должность, – приводит пресс-служба Министерства спорта РФ слова Магомедова. – Но затем мы подробно рассмотрели многие аспекты деятельности.

Напомним, что Колобков был назначен на пост министра спорта РФ 19 октября. Экс-глава ведомства Виталий Мутко указом Президента России был переведен на должность вице-премьера.



 

Дополнительная информация

http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/29607/

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Материалы сюжета: Виталий Мутко - вице-премьер


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