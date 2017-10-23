Павел Колобков: "Необходимости в введении атташе по спорту в России нет"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что острой необходимости в введении такой должности как атташе по спорту в России на данный момент нет.

В конце сентября член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал министерство спорта и министерство иностранных дел России задуматься о создании атташе по спорту. По мнению Свищева, создание атташе по спорту станет действенным способом по борьбе с антироссийской пропагандой в спорте.

- В первую очередь нужно понять целесообразность этого ноу-хау, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - Важно понять, какие функции может выполнять атташе по спорту. На мой взгляд, острой необходимости в введении новой должности в нынешний процесс, который идет полным ходом, сейчас нет. Сейчас взаимодействие четко структурировано по организациям и должностям, оно понятно и нам, и коллегам за рубежом.