10:00 6 февраля | ХРОНИКА

Павел Колобков: "Не может один человек быть и президентом федерации, и главным тренером"

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Министр спорта РФ Павел Колобков выразил мнение, что глава спортивной федерации не должен совмещать пост главного тренера сборной. На данный момент в России таких совместителей трое - Елена Вяльбе (лыжные гонки), Денис Тихомиров (сноуборд) и Ирина Винер-Усманова (художественная гимнастика). Также сборную России по бобслею и скелетону может возглавить глава Федерации бобслея России Александр Зубков.

- Мое убеждение, что президент федерации и главный тренер выполняют совершенно разные задачи. Не может быть один человек и президентом, и главным тренером. И та, и другая работа требуют полной занятости и поглощения 24 часа в сутки. Это касается всех видов спорта, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/bobsleigh/20170206/1115924047.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shu111

Да ничего опасного - еще пара траншей от Алишера.

12:42 6 февраля

rashlim

Ладно Вяльбе, но на Винер батон крошить - дело опасное даже для министра.

10:18 6 февраля

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