Павел Колобков: "Не может один человек быть и президентом федерации, и главным тренером"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил мнение, что глава спортивной федерации не должен совмещать пост главного тренера сборной. На данный момент в России таких совместителей трое - Елена Вяльбе (лыжные гонки), Денис Тихомиров (сноуборд) и Ирина Винер-Усманова (художественная гимнастика). Также сборную России по бобслею и скелетону может возглавить глава Федерации бобслея России Александр Зубков.

- Мое убеждение, что президент федерации и главный тренер выполняют совершенно разные задачи. Не может быть один человек и президентом, и главным тренером. И та, и другая работа требуют полной занятости и поглощения 24 часа в сутки. Это касается всех видов спорта, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова.