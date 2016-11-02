15:43 | ХРОНИКА

Павел Колобков: "Минспорту РФ предстоит решить проблемы с манипулированием в спорте"

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Министр спорта России Павел Колобков на заседании комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи обозначил три главные угрозы в российском спорте. Сегодняшнее заседание комитета стало первым, которое Колобков посетил в ранге министра спорта. Напомним, он был назначен на данную должность 19 октября.

- Перед нами стоит ряд угроз, которые предстоит совместно решать, - цитирует ТАСС Колобкова. - Это угроза в поведении болельщиков, угроза применения допинга и манипулирования в спорте. Нам предстоит это решать.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3753844

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