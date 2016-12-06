21:37 6 декабря | ХРОНИКА

Пассажиры самолета "Шапекоэнсе" не знали о проблемах на борту

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Авиатехник Эрвин Тумири, который стал одним из выживших в трагедии с падением самолета в Колумбии, сообщил, что пассажиры рейса не знали о происходящем на борту. Лайнер с игрокми, тренерским штабом и персоналом команды "Шапекоэнсе" потерпел крушение возле города Медельин 29 ноября. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек. 

- Никто не знал, что происходит, - приводит AS слова Тумири. - Мы все думали, что самолет идет на посадку, которую уже объявили. Все произошло очень быстро – погас свет, самолет начал вибрировать. Но никто не понимал, что существует какая-то проблема. Ни на что не было времени. Никто не кричал и не паниковал. На это просто не было времени. В тот момент была радостная атмосфера. Кто-то слушал музыку. Один из тренеров учил меня португальскому.  

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЗА ТОСНО!

Они даже не поняли, что умерли, погибли...(( Мои соболезнования.

21:54 6 декабря

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