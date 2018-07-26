Овечкин стал первым в рейтинге российских знаменитостей по версии Forbes

Форвард и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин во второй раз подряд возглавил рейтинг российских звезд спорта и шоу-бизнеса по версии Forbes. За год 32-летний нападающий заработал 14,5 миллиона долларов. Второе место в списке занял лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров (13,9 миллиона долларов). Тройку замкнул певец Филипп Киркоров (8,9 миллиона долларов).

В топ-10 также вошли форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин (9,5 миллиона долларов) и бывшая жена полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, певица Ольга Бузова (3,9 миллиона долларов).

Также в рейтинг попали партнер Овечкина по "Кэпиталз" Евгений Кузнецов (10 миллионов долларов), двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко (5 миллионов долларов), форвард "Тампы" Никита Кучеров (5,6 миллиона долларов), олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка (3,4 миллиона долларов), форварды сборной России Федор Смолов (3,7 миллиона долларов) и Артем Дзюба (3,6 миллиона долларов), вратарь национальной команды Игорь Акинфеев (2,8 миллиона долларов) а также бойцы смешанного стиля Федор Емельяненко (1,5 миллиона долларов) и Хабиб Нурмагомедов (1,7 миллиона долларов).

Места в рейтинге распределяются на основании годового дохода, внимания со стороны СМИ а также интереса общественности в в интернете.