Овечкин пожертвовал деньги пострадавшим от урагана "Харви"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сделал пожертвование на восстановление городов от последствий урагана "Харви", утверждает RMNB. Финансовые подробности не раскрываются.

Ранее сообщалось, что некоторые спортсмены НХЛ и НБА, а также руководители клубов поддержали эту акцию. В результате урагана в Техасе и Луизиане погибло около 47 человек.