Овечкин пожертвовал деньги пострадавшим от урагана "Харви"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сделал пожертвование на восстановление городов от последствий урагана "Харви", утверждает RMNB. Финансовые подробности не раскрываются.
Ранее сообщалось, что некоторые спортсмены НХЛ и НБА, а также руководители клубов поддержали эту акцию. В результате урагана в Техасе и Луизиане погибло около 47 человек.
rusfed 2.0
Прям в футболке с Солнецеликим в этот момент был, когда пиндосам деньги перечислял )
10:12
marksan
Странно, однако! Что-то я не слышал о пожертвованиях Александра, пострадавшим в России!
10:08
Sedoi64
И в чем же позор? В том, что человек жертвует часть зарплаты пострадавшим людям страны, которая эту зарплату ему платит? Уймитесь уже. Не удивлюсь, если завтра вы будете возмущаться, что кто-то помог в беде вашему брату, а не вам лично.
10:05
Tribunal Z
Не думал что Овечкину начихать на людей живущих в России. Сколько жертв от пожаров и наводнений за последние месяцы в России, море просто, а он даёт деньги американцам. Русский человек он или уже мозги по американски заморожены?
09:56
naushnik
Это, конечно, его личное дело, где жертвовать деньги, ведь он и налоги платит в США. Но противно, что он после этого приезжает в Россию, и тут еще СМИ пиарят... Это позор просто.
09:47
xSive
Это уже перебор Саша.У нас тут тоже есть куда пожертвовать.
09:33