13:55 | ХРОНИКА

Овечкин и Сотникова – в новом клипе Бузовой. Видео

Александр ОВЕЧКИН в клипе Ольги Бузовой "Чемпион".
Александр ОВЕЧКИН в клипе Ольги Бузовой "Чемпион".
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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова приняли участие в съемках нового клипа Ольги Бузовой.

Действие клипа "Чемпион" разворачивается на стадионе им. Стрельцова в Москве, в видеоряде присутствуют моменты из выступлений хоккеистов на Играх в Пхенчхане, а также голы из российской премьер-лиги.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Доктор Айболит

Как бы сделать так,чтоб не было больше песен великой звязды?)))Бузова Астанавись!!Делай что хочешь,но только не пой!!

14:45

За Арсеналий с децтва!))

Бузова - это всего лишь отражение культурного уровня населения России.) Не надо удивляться!)) Тимати, Джиган и прочая лабуда... включишь музыкальный канал (русский) и удивляешься какая шляпа крутится...)) Даже в 90-е попсятина была намного качественнее, чем сейчас.))

14:44

Доктор Айболит

Ахаха это лютый треш!!Овечкин,Сотникова АСТАНАВИТЕСЬ

14:33

Thomas_Boy_

Лучше бы из миномета...

14:33

Паснаход

Болел за стрелы.

14:31

sammuilson

Особенно удалась роль Овечкину)

14:26

Thomas_Boy_

Зачем так позориться-то?

14:21

PvsZ

Какая чушь. Зачем Саша согласился сняться в этом убожестве?

14:21

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