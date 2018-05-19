Овечкин и Сотникова – в новом клипе Бузовой. Видео

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова приняли участие в съемках нового клипа Ольги Бузовой.
Действие клипа "Чемпион" разворачивается на стадионе им. Стрельцова в Москве, в видеоряде присутствуют моменты из выступлений хоккеистов на Играх в Пхенчхане, а также голы из российской премьер-лиги.
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Доктор Айболит
Как бы сделать так,чтоб не было больше песен великой звязды?)))Бузова Астанавись!!Делай что хочешь,но только не пой!!
14:45
За Арсеналий с децтва!))
Бузова - это всего лишь отражение культурного уровня населения России.) Не надо удивляться!)) Тимати, Джиган и прочая лабуда... включишь музыкальный канал (русский) и удивляешься какая шляпа крутится...)) Даже в 90-е попсятина была намного качественнее, чем сейчас.))
14:44
Доктор Айболит
Ахаха это лютый треш!!Овечкин,Сотникова АСТАНАВИТЕСЬ
14:33
Thomas_Boy_
Лучше бы из миномета...
14:33
Паснаход
Болел за стрелы.
14:31
sammuilson
Особенно удалась роль Овечкину)
14:26
Thomas_Boy_
Зачем так позориться-то?
14:21
PvsZ
Какая чушь. Зачем Саша согласился сняться в этом убожестве?
14:21