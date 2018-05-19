Овечкин и Сотникова – в новом клипе Бузовой. Видео

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова приняли участие в съемках нового клипа Ольги Бузовой.

Действие клипа "Чемпион" разворачивается на стадионе им. Стрельцова в Москве, в видеоряде присутствуют моменты из выступлений хоккеистов на Играх в Пхенчхане, а также голы из российской премьер-лиги.