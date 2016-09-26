Олимпийские чемпионы получат право быть похороненными на Федеральном военном кладбище

Начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев подчеркнул, что российские олимпийские чемпионы получат право быть похороненными на Федеральном военном мемориальном кладбище. Сегодня прошла церемония захоронения праха на национальном пантеоне легендарной армейской спортсменки Нины Пономаревой.

- В настоящее время прорабатывается вопрос о закреплении на законодательном уровне права олимпийских чемпионов Советского Союза и России быть захороненными на Федеральном военном мемориальном кладбище, ведь они попадают в категорию российских граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной, - цитирует "Р-Спорт" Барышева. - Также планируется выделить для погребения наших олимпийских чемпионов отдельный участок на этом пантеоне, чтобы нынешние и будущие поколения российских спортсменов могли приезжать сюда и отдавать дань памяти ушедшим из жизни великим спортсменам, прославившим свою страну.

Наши спортсмены - это спортивная честь нашей державы, наши олимпийцы наравне с военнослужащими отстаивают честь российского государства. Спортсменов нашей родины по праву можно отнести к настоящим героям, ведь добиваясь высоких побед через самопожертвование, они отрекаются от очень многого. Поэтому это правильное решение предавать земле останки олимпийских чемпионов на территории национального пантеона.