Олимпийцы высадили деревья на авиабазе в Сирии

Новые именные туи высадили спортсмены ЦСКА, олимпийские чемпионы в сквере на авиабазе Хмеймим в Сирии. В небольшом сквере, разбитом на территории авиабазы, уже есть деревья Елены Исинбаевой, Софьи Великой, Алексея Черемисинова и других армейцев.

Новые растения были посажены Анной Чичеровой, Аниуаром Гедуевым и Светланой Ишмуратовой.

- Это уже стало доброй традицией, - приводит официальный сайт Центрального спортивного клуба армии слова заместителя командующего группировкой контр-адмирала Анатоля Зелинского. - Два месяца назад здесь высадили первые туи. После этого сквер у нас на базе стал называться Олимпийским.

Также в культурно-досуговом центре авиабазы состоялась встреча с гостями. Спортсмены рассказывали о себе, отвечали на вопросы о своей жизни и о спорте.