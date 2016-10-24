14:51 | ХРОНИКА

Олимпийцы высадили деревья на авиабазе в Сирии

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Новые именные туи высадили спортсмены ЦСКА, олимпийские чемпионы в сквере на авиабазе Хмеймим в Сирии. В небольшом сквере, разбитом на территории авиабазы, уже есть деревья Елены Исинбаевой, Софьи Великой, Алексея Черемисинова и других армейцев.

Новые растения были посажены Анной Чичеровой, Аниуаром Гедуевым и  Светланой Ишмуратовой.

- Это уже стало доброй традицией, - приводит официальный сайт Центрального спортивного клуба армии слова заместителя командующего группировкой контр-адмирала Анатоля Зелинского. -  Два месяца назад здесь высадили первые туи. После этого сквер у нас на базе стал называться Олимпийским.

Также в культурно-досуговом центре авиабазы состоялась встреча с гостями. Спортсмены рассказывали о себе, отвечали на вопросы о своей жизни и о спорте.

Дополнительная информация

http://cska.ru/news/armejskie_olimpijcy_vysadili_derevja_na_aviabaze_hmejmim-9287

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