Ольга Перетурина поблагодарила всех за поддержку комментатора

Материал с Владимиром Перетуриным, опубликованный в понедельник, 21 ноября на сайте "СЭ", а на следующий день появившийся на страницах нашей газеты, вызвал огромный отклик как у читателей, так и у спортивного сообщества. Сегодня в офис "СЭ" снова заглянула Ольга Перетурина. Супруга Владимира Ивановича еще раз поблагодарила всех за поддержку и записала короткое видеообращение.

– От имени нашей семьи, от имени Владимира Ивановича хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на публикацию в "Спорт-Экспрессе", кто позвонил, написал Владимиру Ивановичу, кто навестил его и, конечно, тех, кто оказал нам материальную помощь, – сказала Перетурина. – Это очень важно, очень ценно и очень приятно для нас.

Однажды с Владимиром Ивановичем мы гуляли по его любимой Фрунзенской набережной, по местам его детства – и к нам неожиданно подошел совершенно незнакомый человек, протянул Володе руку и сказал простую короткую фразу: "Спасибо, что вы есть". И вот сейчас у нас такое ощущение, что эти слова повторили десятки, а может быть сотни человек. И это, возможно, для Владимира Ивановича самое лучшее лекарство, способное реально продлить ему жизнь. А я бы хотела повторить эти слова и адресовать их всем тем, кто поддержал нас, кто не забывает Владимира Ивановича, кто помнит и любит его репортажи, передачи, его "Футбольное обозрение". Всем этим людям я могу сказать: "Спасибо, что вы есть". И закончить хочу словам, которыми всегда заканчивал свои репортажи спортивный комментатор Владимир Перетурин: "До новых встреч в эфире! Будьте здоровы!"