Ольга Перетурина – о смерти мужа: "Только вчера у него была…"

Жена Владимира Перетурина Ольга сообщила обозревателю "СЭ" Юрию ГОЛЫШАКУ, что ее муж две недели провел в реанимации.

Известный спортивный телекомментатор Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни сегодня утром.

– 8 мая Володю госпитализировали в тяжелом состоянии, две недели провел в реанимации. Состояние было такое, что мне несколько раз говорили – "кажется, все…" Но как-то он боролся. Оказалось очень сильное сердце. Оно сопротивлялось! Только вчера у него была, подержала за руку – но Владимир меня уже не узнал. Попрощалась с ним, получается.

– Ночью умер?

– Не знаю, мне самой только что позвонили. Сказали – "сегодня". Видимо, утром.

– Где будете хоронить?

– Пока не представляю. Мне звонили из больницы, завтра в 9 утра подъеду в морг и буду решать все вопросы с ритуальной службой.